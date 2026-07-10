Report allenamento – venerdì 10 luglio

RIGUTINO – L’Arezzo ha proseguito oggi la preparazione al centro sportivo di Rigutino con una doppia seduta caratterizzata da lavoro fisico, forza e primi riferimenti tattici in vista dell’amichevole di domani. La squadra ha aperto la giornata con una fase di attivazione fisica, seguita da un circuito di forza dedicato sia agli arti inferiori sia a quelli superiori. La seduta è poi proseguita con una fase tattica orientata ai primi principi collettivi che accompagneranno il gruppo nelle prossime settimane. Nel pomeriggio gli amaranto sono tornati in campo per una sessione più orientata alla palla, con esercitazioni tecniche, possessi e un blocco conclusivo di lavoro metabolico finalizzato ad aumentare intensità e continuità. Domani, sabato 11 luglio, la squadra svolgerà una seduta al mattino sempre al centro sportivo di Rigutino. Alle 18 è in programma la gara amichevole contro la Rappresentativa locale, primo test stagionale per gli amaranto. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Amaranto Channel.