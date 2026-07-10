L’Assemblea della Lega Serie B ha ufficializzato le date della stagione agonistica 2026-2027.
Il primo atto ufficiale della 95esima edizione del campionato Cadetto andrà in scena mercoledì 22 luglio ad Ascoli presso il Teatro dei Filarmonici (ore 18.00) quando verrà svelato il calendario del prossimo campionato.
Queste le tappe che caratterizzeranno la stagione e il cammino delle venti squadre.
Inizio Campionato. Sabato 22 agosto 2026 (con open day venerdì 21 agosto)
Sosta Nazionali. Dal 21 settembre al 6 ottobre 2026
Turno Infrasettimanale. Martedì 27 ottobre 2026
Sosta Nazionali. Dal 9 al 17 novembre 2026
Turno Infrasettimanale. Martedì 24 novembre 2026
Turno Infrasettimanale. Martedì 8 dicembre 2026
Turno Natalizio. Domenica 27 dicembre 2026
Turno Infrasettimanale. Martedì 2 marzo 2027
Sosta Nazionali. Dal 22 al 30 marzo 2027
Fine Campionato. Weekend 14-16 maggio 2027.
<p>The post Serie BKT 2026-27, le date della stagione first appeared on Pisa Sporting Club.</p>