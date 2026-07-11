Giorgio Simcic, un gol alla Viareggio Cup per coltivare ancora il ricordo di una grande manifestazione

Questa è una storia che sicuramente arriva al cuore di chi ama il torneo di Viareggio: una storia particolare che comincia nell’attuale Croazia negli anni ‘60, tocca una prima volta Viareggio, poi varca l’Oceano, destinazione Canada, nella regione dell’Ontario dove ha vissuto e lavorato, e pochi mesi fa ripiomba a Viareggio. Con la semplice richiesta via email di un “attestato-testimonianza” che un ex giocatore del Rijeka, Giorgio Simcic, ha chiesto al Cgc Viareggio: la documentazione della sua presenza all’edizione del 1963 della Coppa Carnevale, impegnato nel turno eliminatorio contro la Juventus, segnando anche un gol nella partita persa per 2-1 contro i bianconeri (Cavallito e Bercellino). La documentazione è stata preparata e l’originale inviato in Canada, regalando un momento di grande felicità e di commozione non solo a Giorgio Simcic (diventato nel frattempo, George Simcich) ma anche ai suoi familiari, in particolare ai nipoti appassionati di calcio come il nonno. Un piccolo gesto del Cgc Viareggio a conferma che chi è passato dal torneo conserva della manifestazione un ricordo speciale.

Grazie signor Simcic per la sua attenzione e il suo amore per il torneo di Viareggio che a 76 anni ha sicuramente vissuto tempi migliori ma che possiede uno straordinario bagaglio ricco di… storie e personaggi che abbracciano i cinque continenti.

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