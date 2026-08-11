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Accordo con il Comune di Pergine Valdarno per l’utilizzo dello stadio “A. Pasqui”

La S.S. Arezzo comunica di aver ricevuto dal Comune di Laterina Pergine Valdarno l’autorizzazione ufficiale all’utilizzo dello stadio comunale “A. Pasqui” di Pergine Valdarno per la stagione sportiva 2026/2027.

L’Amministrazione, attraverso la lettera firmata dall’Assessore allo Sport Antonio Paoli, ha espresso “estremo piacere e soddisfazione” nell’accogliere la richiesta del club amaranto e nel mettere a disposizione l’impianto per le attività del settore giovanile.

L’accordo prevede che a Pergine Valdarno si disputino le gare interne delle formazioni Under 14 e Under 15 nazionali, ma non solo: l’impianto potrà ospitare anche alcune partite della Scuola Calcio / Attività di Base, in particolare delle categorie a 9 (annate 2014, 2015 e 2016). Una scelta condivisa con il Comune, che ha manifestato grande attenzione e disponibilità verso il progetto sportivo amaranto.

L’Amministrazione ha inoltre garantito che lo stadio sarà mantenuto curato sotto ogni aspetto, così da offrire ai giovani atleti e alle società ospiti un ambiente adeguato e confortevole per lo svolgimento delle gare. Il gestore dell’impianto sarà informato dell’autorizzazione e collaborerà con i referenti della S.S. Arezzo per la programmazione delle attività.

La S.S. Arezzo ringrazia il Comune di Laterina Pergine Valdarno per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso il settore giovanile amaranto, riconoscendo l’importanza di un impianto funzionale e accogliente per la crescita dei propri ragazzi.