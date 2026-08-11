Report allenamento – martedì 11 agosto

RIGUTINO – Nel tardo pomeriggio di oggi l’Arezzo si è ritrovato al centro sportivo di Rigutino per proseguire la preparazione settimanale in vista della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. La seduta è stata modulata in base ai carichi sostenuti nella partita di domenica scorsa contro il Brescia.
Il gruppo è stato suddiviso in due blocchi:
- i calciatori impiegati nella gara hanno svolto un lavoro metabolico, utile a favorire il recupero e la gestione delle intensità;
- gli altri hanno preso parte a un test in famiglia contro la formazione Under 17, un confronto utile per mantenere ritmo, competitività e continuità di gioco.
La squadra tornerà ad allenarsi domani, mercoledì 12 agosto, con una seduta a porte chiuse ancora al centro sportivo di Rigutino.