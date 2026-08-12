Gennaro Iaccarino, è un nuovo giocatore dell’Arezzo

La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Napoli, le prestazioni sportive del calciatore Gennaro Iaccarino, che ha firmato un contratto con il club amaranto fino al 30 giugno 2029. Centrocampista classe 2003, Iaccarino è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, distinguendosi per visione di gioco, dinamismo e qualità tecniche. Dopo le esperienze maturate nelle selezioni giovanili e in prestito in altre piazze, approda ad Arezzo nella stagione scorsa, collezionando 25 presenze e 1 gol. Il club dà ufficialmente il bentornato a Gennaro, certo che il suo percorso ad Arezzo possa proseguire con una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.