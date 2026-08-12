Pisa-Empoli, arbitra Zanotti

Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative ai Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa. Questi i designati per la gara Pisa-Empoli, in programma lunedì 17 agosto 2026 (ore 18.00) alla Cetilar Arena
Arbitro. Andrea Zanotti (Rimini)
1° Assistente. Marco Ceccon (Lovere)
2° Assistente. Marco Ceolin (Treviso)
4° Ufficiale. Luca Pairetto (Nichelino)
Var. Antonio Giua (Olbia)
Avar. Francesco Cosso (Reggio Calabria)
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