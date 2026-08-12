Il bomber delle zebrette: “Il nuovo staff ha portato idee nuove e tanto entusiasmo”

“Sto bene, e sono contento di poterlo finalmente dire. La scorsa stagione l’avevo terminata con molto amaro in bocca e gli ultimi mesi erano stati veramente tosti a causa dell’infortunio. Ma ora sto bene, sono carico e consapevole del fatto che con la squadra abbiamo fatto un gran bel ritiro”. A parlare è Leonardo Bellini, bomber della Pianese, che nella settimana che precede il primo impegno ufficiale delle zebrette ha fatto il punto sul proprio stato di forma. Sabato prossimo, proprio nel giorno di Ferragosto, i bianconeri affronteranno il Carpi in trasferta nel primo turno della Coppa Italia Serie C Frecciarossa.

“Sono molto contento di come abbiamo lavorato e ora ci prepariamo ad affrontare il primo impegno ufficiale – ha proseguito l’attaccante –. Sicuramente ci aspettiamo una partita tosta. Essendo la prima gara ufficiale, vogliamo subito fare bene, ma ovviamente anche loro, giocando in casa, vorranno fare una bella figura. Non sarà una squadra del nostro girone, ma, come ho detto, sarà comunque un bel test. Vedremo cosa avrà prodotto questo primo mese di lavoro”.

“Voglio usare quella rabbia che mi sono portato dietro nella seconda metà della stagione conclusa e trasformarla in campo per provare a ripetermi rispetto a quello che ho fatto nei primi mesi dell’anno scorso e, possibilmente, fare ancora meglio, sia a livello personale sia di squadra” ha aggiunto il classe 2001, prima di concludere: “Il nuovo staff ha portato sicuramente nuove idee e anche tanto entusiasmo. Anche loro hanno tanta voglia di fare bene e penso che in questo primo mese abbiamo lavorato bene, cercando di portare in campo le idee del mister. Ho trovato tanto entusiasmo da parte loro e anche da parte del gruppo”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo La Pianese verso il primo impegno della stagione. Bellini: “Fatto un bel ritiro, voglio mostrare il mio valore in campo” proviene da U.S. Pianese.