Report allenamento – giovedì 12 agosto

La S.S. Arezzo si è ritrovata nel pomeriggio al centro sportivo di Rigutino per proseguire la preparazione in vista dell’impegno di Coppa Italia Frecciarossa. La seduta odierna è stata dedicata alla preparazione alla gara, con esercitazioni mirate sui principi di gioco e sulle situazioni tattiche che lo staff ha programmato per la sfida contro il Cagliari. Chiusura con la consueta partita finale, utile a consolidare ritmo e intensità. Domani mattina, giovedì 13 agosto, è in programma la sessione di rifinitura sempre a Rigutino a porte chiuse. Alle 13 la squadra partirà in pullman alla volta dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino per imbarcarsi sul volo delle 16:40 diretto a Cagliari. Venerdì 14 agosto, alle 18:30, l’Arezzo sarà impegnato alla Unipol Domus nella gara di Coppa Italia Frecciarossa contro il Cagliari.