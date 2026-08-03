Report allenamento – lunedì 3 agosto

RIGUTINO – L’Arezzo è tornato al lavoro questo pomeriggio al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino, dopo alcuni giorni di riposo concessi al termine del ritiro estivo. La squadra ha ripreso la preparazione in vista del primo appuntamento ufficiale della nuova stagione: domenica 9 agosto, allo stadio “Città di Arezzo”, gli amaranto affronteranno il Brescia nel turno di Coppa Italia Frecciarossa (calcio d’inizio alle 19:45). Il gruppo guidato da Bucchi ha svolto una seduta strutturata, aperta da un blocco di attivazione coordinativa, seguito da un lavoro metabolico utile a riaccendere ritmo e intensità dopo la pausa. La sessione si è chiusa con una partita a tema, pensata per consolidare principi di gioco e automatismi in vista dell’impegno di domenica. Gli amaranto torneranno in campo domani, martedì 4 agosto, ancora nel pomeriggio al Giusy Conti, per proseguire il percorso di avvicinamento alla sfida di Coppa Italia.