Primavera 4, bianconeri inseriti nel girone A

Cambio di raggruppamento per i giovani bianconeri dopo i due anni di sfide con le compagini meridionali
La Primavera 4 della Pianese è stata inserita nel girone A. La stagione 2026/27, pertanto, vedrà i ragazzi di mister Leonardo Brenci misurarsi con le formazioni del Centro-Nord d’Italia, a differenza di quanto successo nelle precedenti due annate, in cui i bianconeri avevano dato vita a sfide di livello contro le compagini meridionali. Questa la composizione del raggruppamento della Pianese:
- Desenzano
- Folgore Caratese
- Forlì
- Livorno
- Ospitaletto Franciacorta
- Pianese
- Ravenna
- Sambenedettese
- San Marino Academy
- Treviso
- Vado
La Lega Pro ha altresì reso nota la calendarizzazione delle gare per il campionato 2026/27, che vedrà la Pianese esordire il 19 settembre in trasferta a Livorno. Turno di riposo all’ottava giornata, e chiusura della stagione regolare in casa contro il Ravenna. Ecco le sfide che attendono la squadra bianconera:
1ª giornata: Livorno – Pianese (A: 19/09/2026 – R: 16/01/2027)
2ª giornata: Pianese – Vado (A: 26/09/2026 – R: 23/01/2027)
3ª giornata: Pianese – Folgore Caratese (A: 03/10/2026 – R: 30/01/2027)
4ª giornata: San Marino Academy – Pianese (A: 10/10/2026 – R: 13/02/2027)
5ª giornata: Pianese – Treviso (A: 24/10/2026 – R: 20/02/2027)
6ª giornata: Ospitaletto Franciacorta – Pianese (A: 31/10/2026 – R: 27/02/2027)
7ª giornata: Pianese – Desenzano (A: 07/11/2026 – R: 06/03/2027)
8ª giornata: riposo
9ª giornata: Forlì – Pianese (A: 28/11/2026 – R: 20/03/2027)
10ª giornata: Pianese – Sambenedettese (A: 05/12/2026 – R: 03/04/2027)
11ª giornata: Ravenna – Pianese (A: 12/12/2026 – R: 10/04/2027)
(Ufficio Stampa US Pianese)
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