Innesto in attacco per la Pianese, dal Sassuolo arriva Gabriele Negri

L’attaccante classe 2006 rinforza il reparto avanzato di mister Zanchetta

L’US Pianese è lieta di annunciare l’acquisizione, a titolo temporaneo, di Gabriele Negri. L’esterno d’attacco classe 2006 proviene dal Sassuolo, società nella quale è cresciuto calcisticamente dopo aver completato l’intero percorso nel settore giovanile neroverde. Attaccante mancino, impiegabile anche sulla trequarti, Negri ha evidenziato sin da giovane una spiccata propensione al gol.

Nelle sue ultime due stagioni con l’Under 18 del Sassuolo colleziona 46 presenze, mettendo a segno 14 reti e confermandosi come uno dei profili più interessanti della sua categoria. L’annata appena trascorsa lo vede invece protagonista nella formazione Primavera, con cui totalizza 34 presenze e realizza 8 gol nel campionato Primavera 1. Nel corso della stagione 2024/25 ha l’opportunità di mettersi in mostra anche in Youth League, competizione nella quale colleziona 4 presenze e una rete. Adesso, per il neo attaccante bianconero, l’opportunità di misurarsi in una prima squadra.

“Sono davvero contento di essere arrivato in una società ambiziosa come la Pianese – le prime parole del neo giocatore bianconero –. Darò il massimo ogni giorno, lavorando con umiltà e determinazione, per ripagare la fiducia del mister, dei compagni e della società e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra”.

La società rivolge a Gabriele un in bocca al lupo per la stagione augurandogli di togliersi numerose soddisfazioni con le zebrette.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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