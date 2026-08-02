Dal ritiro, Gianluca Astaldi: “Girone ultracompetitivo, ma vogliamo toglierci soddisfazioni”

L’estremo difensore classe 2006: “Ho trovato un ambiente davvero fantastico”

“Ho trovato un ambiente fantastico, davvero. Mi sto trovando molto bene e ci stiamo ambientando un po’ tutti, visto che ci sono tanti volti nuovi, ma i ragazzi che erano già qui ci hanno accolto alla grande”. A parlare è Gianluca Astaldi, nuovo portiere delle zebrette, che ha raccontato le prime sensazioni dal ritiro. “Ho trovato un gruppo fantastico. Adesso stiamo lavorando per assimilare, giorno dopo giorno, le idee del mister. Allenamento dopo allenamento stiamo crescendo e le sensazioni sono positive”, ha aggiunto.

“Questa sarà la mia prima stagione tra i professionisti in una prima squadra e rappresenta una grande opportunità. A livello personale voglio cercare di ritagliarmi più spazio possibile, continuando a crescere e dando sempre il massimo in ogni allenamento – ha proseguito il classe 2006 –. Poi sarà il campo a parlare. Ai tifosi posso dire che c’è ancora tanto lavoro da fare prima dell’inizio della stagione. Mi considero un portiere semplice: cerco sempre di fare la scelta più efficace, senza cercare la giocata difficile, e punto a essere affidabile e sicuro”.

“Il girone sarà estremamente competitivo. Ci sono tre squadre retrocesse dalla Serie B e, probabilmente, è il raggruppamento più difficile della Serie C. Ci sarà da lavorare tanto, con umiltà, tenendo la testa bassa e pedalando. Sono convinto, però, che con questo atteggiamento potremo toglierci delle soddisfazioni. Ogni partita sarà complicata, dalla prima all’ultima, ma è anche stimolante confrontarsi con squadre che fino a poco tempo fa giocavano in Serie A e in Serie B”, ha concluso il portiere scuola Parma.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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