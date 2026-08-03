Posted on 3 Agosto 2026 by Paolo De Luca Mert Durmush passa allo Spezia Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) il calciatore Mert Durmush alla Società Spezia Calcio A Mert rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale <p>The post Mert Durmush passa allo Spezia first appeared on Pisa Sporting Club.</p> Condividi: Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X Condividi su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon Condividi su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Pisa