Report allenamento – lunedì 7 settembre

PALAZZO DEL PERO – L’Arezzo, all’indomani della sconfitta di Verona, è tornato subito al lavoro per voltare pagina e preparare al meglio i prossimi impegni di campionato. La squadra si è ritrovata questa mattina per una seduta costruita su carichi differenziati, con l’obiettivo di recuperare energie e mantenere alta l’intensità. Per chi è sceso in campo ieri al Bentegodi, lo staff ha previsto una sessione defaticante, utile a smaltire le fatiche della gara e a favorire il recupero muscolare. Il resto del gruppo ha svolto un programma completo che ha alternato attivazione, forza funzionale, esercitazioni di resistenza alla velocità e una serie di partite a pressione, pensate per consolidare ritmo, aggressività e reattività nelle transizioni. Gli amaranto torneranno in campo domani, martedì 8 settembre, con una seduta pomeridiana a Palazzo del Pero, dove proseguirà la preparazione in vista del prossimo appuntamento di campionato con l’Empoli.