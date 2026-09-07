Ecco le gare in promozione per gli Under 14

Il Pisa Sporting Club anche in questa stagione metterà a disposizione un quantitativo di ingressi gratuiti allo Stadio riservati ai minori di anni 14. L’iniziativa riguarderà i seguenti match:

Pisa-Virtus Entella

Pisa-Palermo

Pisa-Sud Tirol

Pisa-Modena

Pisa-Ascoli

Pisa-Avellino

Pisa-Juve Stabia

Pisa-Benevento

Pisa-Carrarese

Pisa-Mantova

In ognuna delle suddette partite saranno messi a disposizione un totale di n.600 biglietti (acquistabili in ogni settore) per i minori di anni 14.

I titoli omaggio potranno essere richiesti esclusivamente presso tutti i nostri punti vendita:

– Pisa Store (via di Banchi)

– Tifo Pisa (Fornacette)

– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme)

I biglietti acquistati dall’accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado), saranno necessariamente a tariffa intera, mentre quello del minore di anni 14 sarà gratuito. Ricordiamo che la legge (D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41) prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

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