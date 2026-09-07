Pisa-Virtus Entella, info biglietti

La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Virtus Entella, in programma venerdì 11 settembre 2026 alla Cetilar® Arena (ore 21.00) e valida per la 4° giornata del Campionato Serie BKT

Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore)

Apertura della prevendita dei biglietti lunedì 7 settembre 2026 (ore 15.30). I biglietti saranno disponibili su tutto il circuito Ticketone, sulla piattaforma online (vedi sotto) e nei seguenti punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via di Banchi)

– Tifo Pisa (Fornacette)

– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme).

Settore Ospiti (Curva Sud)

Apertura della prevendita dei biglietti lunedì 7 settembre 2026 (ore 15.30). I biglietti saranno disponibili su tutto il circuito Ticketone e sulla piattaforma online (vedi sotto). Non sono previste limitazioni e/o restrizioni.

Prevendita on line

Apertura della prevendita dei biglietti lunedì 7 settembre 2026 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna.

Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

App Ufficiale Pisa Sporting Club

Ricordiamo che caricando il proprio titolo in digitale sarà possibile visualizzarlo e utilizzarlo per l’ingresso allo stadio direttamente dalla App ufficiale Pisa Sporting Club

Promozione riservata Under 14

Per questa partita sarà valida anche la promozione riservata ai minori anni 14 cui la società ha riservato n.600 biglietti a titolo gratuito ottenibili, fino ad esaurimento, in tutti i settori dello Stadio (fatta esclusione per il settore ospiti).

I titoli omaggio potranno essere richiesti esclusivamente presso tutti i nostri punti vendita:

– Pisa Store (via di Banchi)

– Tifo Pisa (Fornacette)

– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme)

I biglietti acquistati dall’accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado), saranno necessariamente a tariffa intera, mentre quello del minore di anni 14 sarà gratuito. Ricordiamo che la legge (D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41) prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Questi i prezzi

Curva Nord

Intero. 15 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 6 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 15 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 6 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 26 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 11 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 47 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 22.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 22.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 67 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 32 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 32 euro (+ 4 euro d.p.)

Informazione di servizio

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2012

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