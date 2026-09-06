Juve Stabia-Pisa 0-3

JUVE STABIA. Boer, Ricciardi, Bellich, Patanè (78′ SIbilli), Buglio (55′ Artioli), Pierobon, Piscopo (55′ Maistro), Karic (71′ Kumi), Candellone (55′ Di Nardo), Scuderi, Bettella. A disposizione. Vukovic, Baldi, Battistella, Pietrangeli, Douglas, Fernandes, Maggioni. Allenatore De Giorgio.
PISA. Contente, Bozhinov (41′ Coppola), Angori, Canestrelli, Leris, Tramoni, Vural (75′ Piccinini), Correia, Calabresi (64′ Zanon), Petagna (46′ Pittarello), Leone (64′ Esteves). A disposizione. Loria, Caracciolo, Ferrah, Primasso, Loyola, Rao, Denoon. Allenatore Bianco
Arbitro. Andrea Calzavara di Varese. Assistenti. Laudato-Rinaldi. 4° Ufficiale. Mirabella. Var. Marini. Avar.Baroni
Reti. 42′ Calabresi, 68′ Tramoni, 80′ Coppola.
Note. Piscopo, Calabresi, Coppola, Sibilli. Recupero 4′ pt; 5′ st. Spettatori 3.735
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