Comunicato Societario (6 settembre 2026)

Il Pisa Sporting Club informa che il calciatore Rosen Bozhinov costretto ad uscire dal campo per un malore accusato al minuto 40 del primo tempo si trova attualmente sotto osservazione e sta eseguendo gli accertamenti del caso.

La Società ringrazia gli operatori sanitari per il pronto intervento, la Società SS Juve Stabia per la fattiva collaborazione, la Lega Serie B e il Direttore di Gara per la comprensione e la vicinanza nei momenti di massima preoccupazione e concitazione.

La Società ha scelto di non rilasciare dichiarazioni nel postgara per lasciare nella massima tranquillità tutti i propri tesserati in questa giornata non facile, dove il risultato sportivo passa in ogni caso in secondo piano; il pensiero di tutti è rivolto a Rosen nella speranza che quanto accaduto oggi diventi presto soltanto un brutto ricordo.

Ci scusiamo, principalmente, con gli organi di comunicazione ma siamo certi della comprensione di tutti.

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