Report allenamento – martedì 1 settembre

RIGUTINO – Seduta di ripartenza a Rigutino per l’Arezzo, con il gruppo tornato al lavoro dopo la gara di domenica contro il Palermo. Una giornata utile per riallineare energie e carichi, impostata dallo staff con un programma differenziato in base ai minutaggi della partita. Per i calciatori impiegati contro i rosanero, la sessione è stata prettamente metabolica, con esercitazioni mirate al recupero attivo e alla gestione dello sforzo dopo l’impegno del weekend. Il resto del gruppo ha invece sostenuto un test con la formazione Primavera, un confronto intenso e utile per garantire minutaggio, ritmo e continuità di lavoro. La squadra tornerà in campo domani, mercoledì 2 settembre, alle 18 a Rigutino, proseguendo il percorso di preparazione settimanale.