Innesto a centrocampo per la Pianese, ufficiale l’arrivo di Leonardo Di Cosmo

L’ex Novara va a rinforzare il gruppo bianconero

L’US Pianese è lieta di comunicare di aver trovato un accordo per l’acquisizione del calciatore Leonardo Di Cosmo, che si trasferisce in bianconero a titolo definitivo dal Novara.

Di Cosmo cresce nella Fidelis Andria, società con cui si affaccia per la prima volta nel mondo dei grandi, nella stagione 2017/18. L’anno successivo si trasferisce alla Virtus Entella, con cui vince il campionato di Serie C dando il suo contributo per la promozione dei liguri nei cadetti. Per lui si aprono poi le porte della Virtus Francavilla, squadra in cui si mette in mostra per un biennio, totalizzando quasi cinquanta presenze e mettendo a referto anche quattro reti. Il classe ’98 fa poi ritorno all’Entella, nuovamente in Serie C, dove resta per un anno e mezzo prima di trasferirsi al Trento. La sua parentesi in gialloblu dura tre stagioni, che lo vedono protagonista con 80 presenze tra tutte le competizioni. Nel campionato appena trascorso conclude un’altra annata positiva con il Novara, dove fa la conoscenza di mister Zanchetta. Ora per Di Cosmo, che ha scelto la maglia numero 37, l’arrivo a Piancastagnaio per dare manforte alle zebrette.

La società dà il benvenuto a Leonardo augurandogli le migliori soddisfazioni con la maglia bianconera.

Credit foto: Novara Football Club

(Ufficio Stampa US Pianese)

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