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Settore giovanile: Ingresso dell’Unione Polisportiva Poliziana nel Network Affiliate

La S.S. Arezzo comunica l’ingresso ufficiale dell’Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. di Montepulciano all’interno del Network Affiliate amaranto, il progetto dedicato alla crescita condivisa delle realtà calcistiche del territorio e allo sviluppo di un modello tecnico comune. Il contratto di affiliazione è stato regolarmente sottoscritto, sancendo l’avvio di una collaborazione strutturata che prevede attività congiunte di formazione, aggiornamento metodologico, supporto tecnico e iniziative rivolte ai settori giovanili.L’ingresso della Poliziana nel Network rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una rete di club che condividono valori, visione e obiettivi di crescita, rafforzando il legame tra la S.S. Arezzo e le società del territorio. La S.S. Arezzo dà il benvenuto all’Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. e augura buon lavoro in vista delle attività programmate per la stagione sportiva