Lega B e Aic: ecco i migliori Under

La speranza, la gioventù e la fiducia nel futuro contro la tristezza e i problemi causati dal Covid. Quest’annata purtroppo è stata caratterizzata da eventi che hanno segnato il mondo intero ma, pur serbando la massima sensibilità e il massimo rispetto per le vittime di questa tragedia, la speranza di un ritorno alla normalità è una voglia condivisa e la ripartenza non può che cominciare soprattutto, e in modo responsabile, dai giovani.

È con questo spirito che la Lega B e l’AIC hanno voluto premiare i migliori Under 15 e Under 16 delle squadre iscritte alla Serie BKT nonostante i loro campionati siano finiti anzitempo e, soprattutto, non sia stato possibile scendere in campo con le rispettive rappresentative della B Italia per le manifestazioni internazionali “We Love Football” e “Torneo della Pace”.

Nel corso della stagione, per la prima volta nella storia della rappresentativa della Lega B, è infatti stato chiesto direttamente ai protagonisti di scegliere i migliori calciatori del torneo, nonché il miglior allenatore, attribuendo un grande senso di sportività e di responsabilità ai giovani calciatori e ai loro tecnici. Le preferenze espresse avrebbero dovuto portare alla scelta dei nomi dei convocati per i due tornei, purtroppo saltati.

Ecco allora che Lega B e AIC hanno comunque voluto consegnare loro una targa commemorativa oltre ad uno zainetto ed una maglietta della B Italia.

I migliori calciatori Under 15 della stagione sportiva 2019/2020 sono:

il portiere del Benevento Esposito, il terzino destro Oddi del Frosinone, i centrali Marrone e Gallo, rispettivamente di Benevento e Salernitana, il terzino sinistro Benvenuto dello Spezia, a centrocampo Ripani del Pescara e Cipolla e Russo del Frosinone, dietro le punte il trequartista Primavera del Pescara e in attacco la coppia Di Serio, della Juve Stabia, e D’Andrea del Frosinone. Miglior allenatore Fusaro del Benevento.

Per quanto riguarda gli Under 16 la formazione è composta da:

Bolletta dell’Ascoli tra i pali, Barsi dell’Empoli sulla corsia di destra, al centro della difesa la coppia Riccio-Scipione del Benevento e del Pescara. Ancora sanniti sulla fascia sinistra con il terzino Sena. A centrocampo troviamo Parisi e Prisco, sempre del Benevento, e Leoncini del Frosinone, accompagnato dal compagno giallazzurro Selvini, trequartista. In attacco Altamura e Vignato, rispettivamente dell’Ascoli e del ChievoVerona. L’allenatore di questo team è Mancini del Pescara. (da www.legab.it)

L’articolo Lega B e Aic: ecco i migliori Under proviene da Livorno Calcio.