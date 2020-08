Online il nuovo B Magazine

E’ online il nuovo numero di B Magazine, la rivista ufficiale della Lega B. Anche questo mese tantissimi contenuti esclusivi sulla Serie BKT con lo speciale sulle tre promosse, con lo spezia che ha riempito l’ultima casella vincendo i playoff e scrivendo una pagina storica per la cittadina ligure.

Spazio anche per la nuova B con l’ultima arrivata in ordine cronologico, la Reggiana, che ritorna in serie B. Poi i focus sul capocannoniere del campionato, Nwanko Simy, quello sul bomber del Pisa Michele Marconi, senza dimenticare uno degli artefici della salvezza della Cremonese, Pierpaolo Bisoli.

Ma non solo. Ci sono lo speciale sul nuovo pallone ufficiale il Kombat ball 2021 griffato Kappa per il 4° anno di fila, l’intervista ad Alessandro Iori che racconta Zona Gol di Dazn e l’approfondimento su BeSports. Insomma, un numero come sempre intenso e ricco di contenuti da leggere tutto d’un fiato. (da www.legab.it)

