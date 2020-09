Mattina di rifinitura per il gruppo amaranto impegnato al Centro Coni di Tirrenia. Riscaldamento con il pallone e corsa, poi schemi e tiri in porta. A seguire pranzo insieme e partenza per il ritiro lombardo che prepara alla trasferta di Gorgonzola con l’Albinoleffe.

In tre salutano l’amaranto: Gasbarro è passato al Padova, Bogdan alla Salernitana e D’Angelo all’Avellino.

Anticipo. La seconda giornata di campionato degli amaranto è stata anticipa a Sabato 3 Ottobre. Il match con il Lecco avrà inizio alle ore 17:30. (p.nacarlo)

Questi i 19 convocati per Albinoleffe-Livorno

Portieri: Neri, Romboli

Difensori: Boben, Bresciani, Deverlan, Di Gennaro, Fremura Marie Sainte, Parisi, Porcino

Centrocampisti: Agazzi, Haoudi, Marsura, Morelli, Nunziatini,

Attaccanti: Braken, Mazzeo, Murilo, Pallecchi

L’articolo Rifinitura pre gara, i convocati per Gorgonzola proviene da Livorno Calcio.