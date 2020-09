Storia e curiosità di Livorno-Pro Patria

La Pro Patria torna all’Ardenza dopo 55 anni, sarà la prima volta in Coppa Italia. Nelle gare di campionato, giocate tutte tra il 1929 ed il 1966, il bilancio è in perfetta parità: 5 vittorie per parte e 6 pareggi. Pro avanti per gol fatti: 18 a 13.

Prima. Il primo incontro tra amaranto e bustocchi risale all’esordiente campionato a girone unico 1929/30. All’andata, in terra lombarda, fu ko labronico per 5-0. Nel ritorno di “Villa Chayes”successo labronico per 2-1 con reti di Paolini e Palandri, nel finale la rete ospite con Colombo.

In A. Nella serie A 1948/49 il Livorno battè la Pro Patria per 2-0 con reti di Stradella al 34′ (rigore) e Maselli all’ 81′. Era il 13/2/1949, l’ultima volta che le due squadre si sarebbero affrontate in massima serie.

Ultima. L’ultima uscita della Pro Patria a Livorno risale al 28 Settembre 1965, campionato di serie B. Il Livorno vinse 4-2. Le reti livornesi furono di Colautti, Console (doppietta) e Lombardo (rig). Per gli ospiti andarono a segno Cairoli (autogol) e Vivian. (p.nacarlo/foto archivio aslivornocalcio-capitan Balleri allo scambio dei gagliardetti con la Pro Patria nel 1965)

