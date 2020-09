Storia e numeri di Livorno-Lecco

Venticinquesimo match tra Livorno e Lecco. Il bilancio vede gli amaranto avanti per numero di vittorie 11 contro 9, 4 sono i pareggi. Reti fatte: 26 del Livorno, 20 del Lecco.

Prima. Il primo Livorno-Lecco finì 1-0 per il Livorno con rete di Nevio Bartolaccini. All’Ardenza era il 20 Dicembre 1953, si giocava il campionato di C.

Tris. Nella terza giornata di ritorno della C 2000/01 il Livorno batté il Lecco 3-0 con le marcature di Protti (doppietta) e Alessi.

Doppio Falco. Nella C 1999/00 il Livorno vinse 2-0 in casa con il Lecco grazie ad una doppietta di Nunzio Falco.

Ultima Lecco. L’ultima vittoria del Lecco a Livorno risale alla B 1968/69. Fu 1-0 con rete di Canzi al 62′.

Ultima. L’ultimo match con il Lecco si è giocato nella c 2001/02. Il Livorno di Jaconi si impose per 2-0 con gol di Piovani e Grauso. Era il 18/11/2001. (p.nacarlo)

