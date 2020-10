Allenamenti: il programma degli amaranto

Giornata di riposo per i nostri ragazzi che, domani pomeriggio al Centro Coni di Tirrenia, riprenderanno la preparazione in vista della trasferta di Olbia. Per mister Dal Canto ed il suo staff ci saranno da preparare due partite nel giro di tre giorni. Dopo il match del 18/10, infatti, il 21 al “Picchi” arriverà il Novara. (p.nac)

Il programma di allenamento degli amaranto:

Martedì 13/10: ore 15, Centro Coni (Tirrenia)

Mercoledì 14/10: ore 10 e ore 15:30, Centro Coni (Tirrenia)

Giovedì 15/10: ore 15, Centro Coni (Tirrenia)

Venerdì 16/10: ore 15, Centro Coni (Tirrenia)

Sabato 17/10: ore 15 in Sardegna

Domenica 18/10: ore 15, Olbia-Livorno

Lunedì 19/10: ore 10, Centro Coni (Tirrenia)

Martedì 20/10: ore 15, Centro Coni (Tirrenia)

Mercoledì 21/10: ore 18:30, Livorno-Novara

