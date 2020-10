Ecco i campionati delle Giovanili 2020/21

Sono otto le squadre amaranto che parteciperanno ai campionati giovanili 2020/21. Il Livorno sarà presente nelle seguenti competizioni: Primavera 3-Berretti, Under 17, Under 15, Under 14 Pro, Under 13 Pro, Esordienti B, Pulcini 2’anno, Pulcini 1′ anno.

La Figc ha già stabilito la composizione di alcuni campionati. Under 17 ed Under 15 giocheranno con: Arezzo, Cararrese, Grosseto, Lucchese, Olbia, Pistoiese, Pontedera, Viterbese. Fine della stagione regolare il 28 Marzo 2021.

I campionati Under 17 ed Under 15 sono iniziati lo scorso weekend. Il Livorno ha però rimandato le gare con l’Olbia che saranno recuperate il 17 Ottobre, mentre il 24 i giovani amaranto osserveranno il turno di riposo.

Gli Under 14 che faranno il campionato Giovanissimi Professionisti, sono stati inseriti nel girone A con: Arezzo, Carrarese, Empoli, Empoli B, Fiorentina, Fiorentina B, Grosseto, Lucchese, Olbia, Pisa, Pistoiese, Pistoiese B, Pontedera, Pontedera B.

L’Under 13 Professionisti (calcio a nove) è nel Girone A con: Carrarese, Empoli, Fiorentina, Grosseto, Pisa, Pistoiese e Pontedera. (p.nacarlo)

