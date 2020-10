Piacenza-Livorno, storia e numeri

Sono 24 i precedenti tra Piacenza e Livorno. Nel bilancio totale ci sono 8 vittorie amaranto, 12 pareggi e 4 vittorie biancorosse. 31 sono le reti del Livorno, 23 quelle del Piacenza.

Prima. La prima volta in terra piacentina fu nel campionato di C 1952/53, prima giornata, il 14/9/52. finì 1-0 per i padroni di casa con rete di Bonistalli al 78′.

Ultima. L’ultima al “Garilli” si è giocata nella serie C 2017/18. Al termine di quella stagione il Livorno fu promosso in B. Era il 5/5/2018 ed ragazzi di Sottil, già matematicamente in cadetteria, fecero 2-2 in terra piacentina: doppietta labronica di Vantaggiato, Pesenti e Corazza.

Festa serie A. Il 29/5/2004 il Livorno di Mazzarri vinse 3-1 a Piacenza davanti ad oltre quindicimila tifosi amaranto e conquistò matematicamente la serie A dopo 55 anni. Le reti furono di Ruotolo, Melara, Lucarelli e Beghetto.

Botta da fuori. L’11/12/2010 in B, il Livorno vinse 1-0 a Piacenza con un gran gol di Surraco da fuori area.

Doppio 3-0 biancorosso. Nel 1973/74 e nel 1954/55, sempre in C, il Piacenza battè il Livorno col medesimo punteggio: 3-0. Nel 1973/74 reti di Parone (2) e Righi, nel 1954/55 gol di Guarnieri e Rossetti (2). (p.nacarlo)

