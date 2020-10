Sono tre i precedenti ufficiali in campionato tra Renate e Livorno. Amaranto e neroazzurri lombardi si sono incrociati nella stagione 2016/17 in serie C. All’andata, al “Picchi”, fu 1-0 Livorno con rigore di Maritato all’81. Nel ritorno a Meda fu 0-0. Le due squadre si incrociarono anche nella prima fase dei playoff in gara unica. All’Ardenza fu successo labronico. Bilanci0: 2 successi amaranto, 1 pareggio. Gol fatti Livorno 3, gol Renate 1.

Ultima a Meda. L’ultimo incrocio in terra lombarda risale al 28/2/2017. La gara tra gli uomini di Foschi ed il Livorno di Foscarini terminò a reti bianche. Arbitrò Strippoli di Bari.

Playoff. Il 14 maggio 2017 il Livorno, in casa, batté il Renate per 2-1 grazie alle reti di Maritato e Borghese. Momentaneo pareggio ospite con Napoli.

Berretti. Livorno e Renate si sono affrontate anche a livello giovanile nelle finale scudetto “Berretti” del 2017. Sul neutro di Prato il Livorno vinse il tricolore grazie alle reti di Bardini e Pallecchi. 2-0 il finale ed i ragazzi di Nappi Campioni d’Italia di categoria. (p.nac/foto Renatecalcio)

L’articolo Storia e curiosità di Renate-Livorno proviene da Livorno Calcio.