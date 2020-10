Livorno: attica e corsa al Coni

Amaranto in campo nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista del match con l’Olbia previsto per domenica prossima 18 Ottobre. La partita interna con la Juventus Under 23 dell’ 11/10 è stata infatti rimandata su richiesta dei torinesi, che hanno molti calciatori impegnati con le nazionali.

Al Centro Coni di Tirrenia inizio con corsa e palestra, quindi possesso palla con casacche miste e tattica. Nel finale partitella. Domani è prevista una doppia seduta: allenamenti mattina e pomeriggio ed una partitella con i ragazzi della Berretti di Cannarsa. (p.nac)

