Una vittoria ed una sconfitta per i nostri ragazzi delle Under 15 e 17. La squadra di Brondi supera la Viterbese fuori casa, in rimonta grazie a due belle reti di Haka e Vallini. Sempre a Viterbo cade invece l’Under 17, che crea tanto ma perde di misura grazie ad una rete ad inizio ripresa. I campionati Under 14 e Under 13 sono stati sospesi a causa della pandemia covid-19. (p.nac)

Under 17, Viterbese-Livorno 1-0

Viterbese: Raileanu, Patrizi, Antonazzo, Minelli, La Vella, Di Marcello (82′ Ortu), Corelli (71′ Valentini), Rosati (63′ Ferlicca), Gennari, Paolucci (63′ Bersaglia), Pomponi (71′ Fiammenghi). All. Conticchio

Livorno: Simoncini, Bellini, Arcuri, Tronchetti (70′ Panconi), Bagnoli, Accorsini, Jendoubi (77′ Bombaci), Ciofi (46′ Becucci D), Becucci T, Nazzaro (55′ Menicagli), Lika (70′ Salvadori). All. Danesi

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia

Rete: 49′ Corelli

Under 15, Viterbese-Livorno 1-2

Viterbese: Cordano, Foglietti, Monanni, Governatori, Ricci, Chiavarino, Mocavini, Della Vecchia, Grillo, Gabrieli, Martinozzi. All. Manni

Livorno: Sarzanini, Baldacci, Sommani, Frosali (45′ Botta), Perjoni (28′ Gerini, 66′ Scuotto), Haka, Vallini (36′ Bottoni), Cannarsa (45′ Pinna), Piazza, Miele, Osabouhien, Sozzi. All. Brondi

Reti: 25′ Grillo, 35′ Haka, 73′ Vallini

L’articolo Under: un successo e una sconfitta proviene da Livorno Calcio.