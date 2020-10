Under via con l’Olbia. La Fiorentina in Borgo

Ripartono i campionati del nostro settore giovanile. I piccoli amaranto saranno impegnati su tre campi di Livorno e nella trasferta di Grosseto per gli Under 14. Avversari dei più grandi sarà l’Olbia. Big match per l’Under 13, che, in Borgo, aspetta invece la Fiorentina. (p.nacarlo)

Le partite della giovanili amaranto nel weekend:

Under 17: Livorno-Olbia, sab 17/10, ore 11 a Banditella-Picchi

Under 15: Livorno-Olbia, sab 17/10, ore 11 campo Borgo Cappuccini, piazza Gavi

Under 14: Grosseto-Livorno, dom 18/10, ore 11.30 a Roselle (Gr)

Under 13: Livorno-Fiorentina, dom 18/10, ore 11.30 campo Borgo Cappuccini, piazza Gavi

