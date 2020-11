Giornata di riposo per i ragazzi amaranto reduci dal ko interno con la Cararrese (fotoNovi Haoudi in azione con l’ex Luci). La Lega Pro ha stabilito che nel prossimo turno il Livorno giocherà allo “Zecchini” di Grosseto Sabato 21 Novembre alle 15 e non alle 20:45.

Gli amaranto tornano a giocare a Grosseto dopo il successo del 20/4/2013. Allora, in B, fu 3-0 amaranto con tripletta di Paulinho. (p.nac)

L’articolo A Grosseto anticipo di orario proviene da Livorno Calcio.