Un Livorno combattivo e ben messo in campo pareggia 1-1 con la Juve Under 23 nel recupero della quarta giornata di campionato. Tra i ragazzi di Dal Canto è stata la serata dell’esordio per Stancampiano (ottimo in almeno tre occasioni) e Gemignani (suo l’assist vincente del gol).

Nel primo tempo si registrano poche occasioni: Murilo e Brighenti sono quelli che vanno più vicini al gol. Nella ripresa segna Braken con un potente destro da dentro area su cross di Gemignani. Poco dopo però arriva il pari di Petrelli a pochi passi dalla linea di porta. Entrano anche Marsura e Canessa, ma il raddoppio labronico non arriva. Domenica match con un’altra piemontese nella trasferta di Alessandria. (p.nacarlo)

Livorno: Stancampiano; Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Gemignani; Haoudi, Agazzi, Porcino (75′ Pallecchi); Murilo (90′ Canessa), Braken (87′ Marsura), Mazzeo. All. Dal Canto

Juventus U23: Nocchi; Delli Carri, Coccolo, Capellini; Felix, Fagioli (84′ Leone), Peeters (70′ Troiano), Leo; Tongya (75′ Del Sole), Rafia; Marques (70′ Petrelli). All. Conte

Arbitro: Luciani di Roma

Rete: 71′ Braken, 77′ Petrelli

L’articolo Braken gol ma la Juve pareggia: 1-1 proviene da Livorno Calcio.