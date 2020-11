La Lega serie C, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la variazione oraria del match in programma oggi al Picchi contro la Giana Erminio. La partita si disputerà alle ore 19 anziché alle 17:30, per permettere alla nostra società di ottemperare al protocollo anti Covid-19.

