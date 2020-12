Riprenderanno domani gli allenamenti del Livorno in vista della trasferta di Vercelli. Per i ragazzi di Dal Canto è prevista una seduta pomeridiana sul campo di Borgo. Nel programma: Mercoledì doppio allenamento, Giovedì ancora in campo nel pomeriggio, Venerdì mattina di lavoro e partenza per il Piemonte. (p.nac)

