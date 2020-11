Un giorno alla trasferta di Alessandria ed il tecnico amaranto Dal Canto presenta il match con i grigi. La sua analisi parte dal momento della squadra dopo l’arrivo ufficiale dei nuovi acquisti: “La situazione del gruppo è migliore di qualche tempo fa. Abbiamo più ricambi e questo ci facilita nel lavoro. I ragazzi appena arrivati dovranno trovare la forma giocando gare ufficiali per intero o in alcuni spezzoni “. “Gemignani e Stancampiano sono quelli più allenati. C’era anche Bussaglia, ma si è infortunato. Gli altri ci potranno dare una mano a gara iniziata”.

Descrivendo le caratteristiche dei nuovi: “Gemignani è un terzino che può giocare sia sulla fascia destra che su quella di sinistra. E’ importante avere delle alternative in quelle zone del campo dove abbiamo calciatori che sono stati sempre impegnati. Avendo molte partite a distanza di pochi giorni dovrò cercare delle diverse soluzioni nei vari reparti. Piccoli è una mezzala di grande temperamento. In C si gioca con la tecnica ma anche con la grinta e la corsa”. Su Stancampiano: “Oltre a parare è bravo anche a guidare la difesa. Noi abbiamo bisogno di calciatori con un carattere un po’ più esuberante, che richiamano i compagni in campo”.

Sul turnover possibile: “Rispetto al match con la Juve Under 23 è possibile che cambi due o tre elementi. Braken, ad esempio, è uscito con un taglio al piede ed anche Parisi aveva un problema fisico”.

Infine l’Alessandria: “E’ una squadra costruita per vincere. Penso che arriverà sicuramente a giocarsela fino in fondo”. (p.nacarlo)

L’articolo Dal Canto: con i nuovi si lavora meglio proviene da Livorno Calcio.