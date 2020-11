Dal Canto: fare più punti possibile

Vigilia del derby toscano con la Carrarese e mister Alessandro Dal Canto parla ai media: “Domani ci aspetta una gara difficile, contro una squadra creata per fare bene ed essere in lotta per la promozione. Per noi sarà la quinta gara in tredici giorni: abbiamo pochi margini di recupero ed anche qualche giocatore acciaccato. Porcino, ad esempio, non è convocato per un problema fisico”.

Sulla mancanza di Agazzi squalificato e Bussaglia ancora out: “E’ molto probabile che a centrocampo ci sarà Piccoli. Per Bussaglia speriamo di recuperarlo per Grosseto, almeno per la panchina”.

Sul bel Livorno visto con la Giana ed il fatto che la quadratura tattica sembra più vicina: “Come disposizione ci siamo abbastanza vicini, ma dobbiamo lavorarci ancora. Anche la Giana in alcuni momenti ci ha messo in difficoltà. Quando saremo pronti con tutta la rosa, potremo lavorare meglio e limare quelle situazioni dove siamo carenti”.

Sul campionato: “Non sono d’accordo su chi dice che la qualità del girone A sia inferiore rispetto ad altri raggruppamenti. E’ una stagione equilibrata ed anche i risultati dell’ultimo turno lo dimostrano. E’ il terzo anno di fila che faccio questo girone. L’organizzazione difensiva e la grinta sono fondamentali”.

Sul fatto che potrebbero arrivare delle penalizzazioni: “Siamo abituati a questo pensiero. Sappiamo che potrebbe toccarci. Proprio per questo continuo a dire che dobbiamo guardare dietro e non davanti alla classifica, pensando solo a fare più punti possibile. Siamo preparati a combattere contro ogni squadra, restando sempre concentrati e senza mollare niente. Anche domani dovrà essere così”.

Sulla Carrarese e sull’ex Luci: “E’ una squadra con molti calciatori di alto livello. Da quattro anni lotta per il vertice della classifica. L’allenatore è un mio amico, è molto bravo e preparato. I risultati che ha ottenuto parlano per lui. Luci ha un curriculum di alto livello, è stato una bandiera del Livorno, ma anche di tutto il calcio italiano. Oggi Luci gioca per un’altra squadra, ma quello che ha fatto per il Livorno non lo cancellerà mai nessuno”. (p.nacarlo)

