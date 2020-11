Il Livorno fa tris! Doppio Haoudi e Murilo

Un gran bel Livorno batte nettamente la Giana Erminio al Picchi per 3-0. Nella serata del “No al razzismo” gridato dagli amaranto scesi in campo con una maglia simbolica che aveva sovraimpresso questo slogan, è stata decisiva la doppietta di Hamza Haoudi (due precisi tiri rasoterra da fuori area) il giovane talento amaranto che pochi giorni fa era stato preso di mira ad Alessandria. Il tris è stato di Murilo su rigore. Da segnalare anche l’esordio tra i professionisti di Caia, un altro prodotto del vivaio amaranto. Sabato prossimo al “Picchi” arriva la Carrarese. (p.nacarlo)

Livorno: Stancampiano; Parisi (64′ Pecchia), Di Gennaro, Deverlan, Gemignani; Agazzi, Haoudi; Pallecchi (54′ Murilo), Mazzeo (54′ Morelli), Marsura (88′ Canessa); Braken (88′ Caia). All: Dal Canto

Giana Erminio: Acerbis; Bonalumi, Perico, Marcandalli (46′ Ruocco, 69′ Di Maria); De Maris, Finardi, Greselin, Capano, Zugaro; Perna, Ferrario (78′ Corti). All: Albé

Arbitro: Marotta di Sapri

Rete: 39′ Haoudi, 59′ Haoudi, 84′ Murilo (r)

