Rifinitura pre Grosseto. 23 i convocati

Squadra in campo oggi pomeriggio per l’ultima rifinitura prima del match di Grosseto. Tattica, schemi e tiri in porta nel lavoro svolto da mister Dal Canto. (p.nac)

Questi i 23 convocati per la partita dello “Zecchini”

Portieri: Matysiak, Stancampiano

Difensori: Deverlan, Di Gennaro, Fremura, Gemignani, Marie Sainte, Morelli, Parisi, Porcino, Sosa

Centrocampisti: Agazzi, Haoudi, Bussaglia, Pecchia, Piccoli

Attaccanti: Braken, Caia, Canessa, Marsura, Mazzeo, Murilo, Pallecchi

