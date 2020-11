Rifinitura pre Pontedera, i convocati

Pomeriggio di rifinitura per il Livorno. Schemi su palle inattive ed in movimento nel lavoro svolto dagli uomini di Dal Canto. Dopo la seduta inizio del ritiro pre partita. Saranno assenti per infortunio Marsura, Pallecchi e Braken. (p.nac)

Questi i 20 convocati:

Portieri: Stancampiano, Matysiak

Difensori: Deveralan, Di Gennaro, Fremura, Gemignani, Morelli, Marie Sainte, Parisi, Porcino, Sosa

Centrocampisti: Agazzi, Bussaglia, Haoudi, Piccoli, Pecchia

Attaccanti: Caia, Canessa, Mazzeo, Murilo,

