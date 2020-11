Rubino e Agostinelli: qui per il bene amaranto

Giornata di presentazione per due nuovi dirigenti amaranto: il Responsabile Area Tecnica Andrea Agostinelli ed il Direttore Sportivo Raffaele Rubino. Con loro il Direttore Esecutivo Alessandro Verdolini.

L’introduzione è di Alessandro Verdolini: “Avremo modo di conoscerci sempre meglio. Io sarò tramite tra la società, la parte tecnica, la parte organizzativa e giovanile. Siamo qui tutti insieme, per fare il bene del Livorno, per lavorare quotidianamente e dare il massimo per questa piazza che merita tanto”.

Andrea Agostinelli: “Sono molto soddisfatto di avere questa nuova mansione. Il Livorno è una società importante ed il nostro è un ottimo gruppo che ha passato dei momenti difficili ma ha saputo rimanere sempre a galla. Il mio giudizio è assolutamente positivo. Abbiamo voglia di fare un salto importante e, consci che la squadra andrà rinforzata, siamo pronti ad ascoltare la voce del nostro mister e del ds”. “Nel mio lavoro, continua il Responsabile Area Tecnica, seguirò con cura anche il settore giovanile che è determinante per una società come la nostra. Qui ci sono delle risorse importanti, anche i giovani oggi in prima squadra lo stanno dimostrando”.

Raffaele Rubino direttore sportivo: “Sono dispiaciuto per questa telenovela che si è creata e che mi ha coinvolto. Abbiamo iniziato questo percorso con grande entusiasmo. Siamo stati interrotti ed ora siamo ripartiti mettendo dentro la nostra idea di calcio. Io non ho mai pensato di abbandonare la barca. I ragazzi sono stati bravissimi e professionali sin dai primi giorni. Hanno creato una grande unione con il tecnico ed il merito di quanto di buono stanno facendo è loro e dell’allenatore. Dovremo essere bravi ad evitare le trappole che si presenteranno e pensare a fare più punti possibile, guardando di gara in gara. Senza mai accontentarci ed essendo sempre affamati. Non possiamo permetterci di fermarci a guardare.” (p.nacarlo)

