I ragazzi di Dal Canto si sono allenati oggi pomeriggio in Borgo Cappuccini nella penultima seduta prima del match interno col Pontedera. Riscaldamento con corsa e atletica, tattica e schemi nel lavoro svolto. Al termina della seduta, come consuetudine, tamponi covid-19 per tutto il gruppo amaranto.

La Lega Pro ha comunicato che Pro Vercelli-Livorno, valida per la 14a giornata, è stata anticipata a Sabato 5 Dicembre 2020 alle ore 15. (p.nac)

L’articolo Tattica e schemi. Anticipo con la Pro proviene da Livorno Calcio.