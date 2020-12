Altro doppio allenamento per i ragazzi amaranto di Dal Canto. Al mattino lavoro atletico e palestra al Centro Coni, nel pomeriggio tattica e schemi in Borgo. Da domani fino al 3 Gennaio compreso sosta per le festività di fine anno. Dal 4 Gennaio la ripresa in vista le match interno con la Pro Patria del 10 al “Picchi”. (p.nac)

