Doppia seduta di allenamento per i ragazzi di Dal Canto che si preparano alla trasferta di Pistoia prevista per domenica prossima (ore 15). In mattinata, al Centro Coni, palestra e atletica. Nel pomeriggio sul campo di Borgo, sotto una fitta pioggia, esercizi di tattica e partitella. (p.nac)

