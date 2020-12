Grande Livorno! Murilo-Braken e 2-0 a Vercelli

Il Livorno sbanca Vercelli con un netto 2-0 e risale un po’ di posizioni in classifica. Murilo e Braken sono stati gli autori dei gol vittoria. Per i labronici, ritrovata la serenità societaria, sono arrivati anche i tre punti. E’ stata una prestazione da squadra matura. Qualche occasione in più per i padroni di casa nel primo tempo ed una ripresa alla grande con due belle reti: Murilo in contropiede e Braken con una botta angolata. Poi altre palle gol per l’olandese e Bussaglia ma i tre punti arrivano ugualmente. Bravi amaranto! (p.nacarlo/foto benedetto-FcProVercelli)



Pro Vercelli: Saro; Carosso, Masi, Hristov; Blaze (63′ Petris), Nielsen (81′ Erradi), Emmanuello, Clemente (63′ Iezzi); Zerbin, Borello (60′ Rolando), Padovan (60′ Comi). All. Modesto

Livorno: Stancampiano; Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Porcino; Bussaglia (75′ Gemignani), Agazzi, Haoudi; Murilo, Braken, Marsura. All. Dal Canto

Arbitro: Moriconi di Roma 2

Rete: 69′ Murilo, 82′ Braken

