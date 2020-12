Ripresa in Borgo. Sabato dirigerà Delrio

Amaranto in campo oggi pomeriggio sul terreno di Borgo Cappuccini per la ripresa degli allenamenti in vista del match di sabato a Vercelli contro la Pro. Per i ragazzi di Dal Canto inizio con corsa ed atletica, poi esercizi con il pallone e possesso palla. Per finire tattica. Domani, sempre sul campo di Piazza Gavi, doppia seduta divisa tra mattina e pomeriggio.

Pro Vercelli-Livorno sarà diretta da Michele Delrio di Reggio Emilia. Assistenti De Angelis e Tempestilli. IV uomo Calzavara. (p.nacarlo)

