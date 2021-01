Epifania di lavoro per il gruppo amaranto. Oggi era infatti prevista una doppia seduta: al mattino, al Centro Coni di Tirrenia, lavoro in palestra e atletica. Nel pomeriggio, in Borgo, Dal Canto ha provato alcuni esercizi di tattica e schemi.

Livorno-Pro Patria sarà diretta da Matteo Centi di Viterbo, assistenti Pizzoni e Romano. IV uomo Di Francesco. (p.nac)

L’articolo Epifania di lavoro. Arbitrerà Centi proviene da Livorno Calcio.